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Украинская сторона старается вовсю эксплуатировать черноморскую инициативу, не гнушаясь злоупотреблениями процедурой и взятками с судовладельцев. Об этом сообщается на сайте МИД РФ со ссылкой на комментарий его официального представителя Марию Захарову.

"В настоящее время на площадке Совместного координационного центра (СКЦ) в Стамбуле действительно возникают сложности с регистрацией новых судов и проведением инспекций. Возникают они исключительно в результате действий украинских представителей, а также ооновцев, которые, по всей видимости, не хотят или не могут им противостоять", – заявила Захарова.

По словам дипломата, Киев полностью отбросил гуманные соображения и все правила приличия. Она считает, что действия украинской стороны направлены на получение максимальной коммерческой прибыли.

В этой связи, подчеркнула Захарова, доля получателей продовольствия Украины в нуждающихся государствах сократилась до минимального уровня – из 28,3 миллиона тонн вывезенных зерновых всего 742 тысячи. Судам, которые отказывались дать взятку, приходится простаивать в ожидании регистрации не один месяц, заявила она. А к тем сухогрузам, с которых Киеву удалось взять деньги, Украина потерялась интерес, считает представитель ведомства.

Подобная ситуация произошла в связи с тем, что в соответствии с практиками процесс получения заявок на регистрацию в черноморской инициативе находится в руках у украинцев, а формированием инспекционных планов занимаются представители ООН.

Ранее в МИД РФ уже критиковали действия Украины по теме зерновой сделки. В ведомстве подчеркивали, что черноморская инициатива продолжает обслуживать лишь коммерческий украинский экспорт в интересах Запада.

Кроме того, у министерства появились вопросы по теме гуманитарных поставок, доля которых составляет 543 928 тонн. В МИД обратили внимание, что это очень маленькая часть, если учесть, что общий объем вывезенного продовольствия – 27,7 миллиона тонн.