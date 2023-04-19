Лавров назвал демагогичными заявления властей Украины о возврате Крыма

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Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал заявления киевского режима о возврате Крыма демагогичными. Об этом сообщает РИА Новости.

"Вспомним недавние заявления представителей режима Зеленского, которые требовали обязательно вернуть Крым и грозились, вернее обещали, с радостью обещали, что как только это произойдет, они уничтожат русский язык и русскую культуру в Крыму и сделают там доминирование украинской и глобальной культуры", – сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Венесуэлы.

По мнению Лаврова, подобные демагогические заявления и их смысл понятны. Он подчеркнул, что киевский режим не представляет интересы жителей Крыма и территорий на юго-востоке, однако Запад настаивает на их силовом возвращении.

Министр сообщил, что Россия выступает за то, чтобы решать и ситуацию на Украине и любые другие конфликты на основе принципа неделимости безопасности в глобальном масштабе, когда ни одна страна не должна укреплять свою безопасность за счет других.

Ранее Лавров заявил, что НАТО сейчас фактически воюет на стороне Украины. По его словам, Альянсу уже некуда глубже погружаться в противостояние.

До этого министр напомнил, что целью спецоперации России на Украине является защита русскоязычных людей, которых Киев угнетает. Лавров сообщил, что российская сторона старается освободить этих людей от киевского режима.