Захарова прокомментировала просьбу Мельника увеличить помощь Киеву в десять раз

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление замглавы МИД Украины Андрея Мельника о необходимости увеличить поставки оружия Киеву в десять раз. Об этом она написала в своем телеграм-канале.

Захарова напомнила о просьбе Мельника, который призвал ради увеличения помощи Киеву "пересечь все красные линии".

"... И снять исподнее", – добавила она, сопроводив сообщение эмодзи с шортами.

Мельник ранее предложил западным партнерам не только увеличить поставки оружия, но и выделить на это 1% от их ВВП.

До этого сообщалось, что США выделили Украине новый пакет военной помощи на 325 миллионов долларов. В ведомстве уточнили, что объем помощи Вашингтона Киеву с момента начала спецоперации составил уже 35,4 миллиарда долларов.

