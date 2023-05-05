США предоставят Польше боевые вертолеты Apache

Фото: ТАSS/EPA/TOMS KALNINS

Соединенные Штаты намерены передать Польше боевые вертолеты Apache и разместить их на востоке страны. Об этом заявил вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак после встречи с коллегой из США Ллойдом Остином в Вашингтоне.

"Мы получили уверения в том, что армия США предоставит нам вертолеты Apache. Предоставит из собственных запасов еще до подписания контракта по вопросу их покупки для нужд Войска польского", – передает РИА Новости слова Блащака.

Глава польской Минобороны подчеркнул, что пилоты приступят к обучению через несколько недель. После завершения обучения Польша получит вертолеты.

Он также сказал, что летательные аппараты поступят на восточный фланг НАТО, в 18 механизированную дивизию. Это обеспечит закрытие Брестских ворот.

Ранее сообщалось, что Минобороны Германии планирует до конца 2023 года убрать c восточных границ Польши и Словакии системы зенитно-ракетных комплексов Patriot.

Немецкие ЗРК Patriot развернули в Польше в начале года после падения украинской ракеты близ восточной границы республики.



Американские инструкторы займутся обучением украинских военных в Германии