Германия уберет ПВО Patriot с восточных границ Польши и Словакии в 2023 году – СМИ

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Минобороны Германии планирует до конца года убрать c восточных границ Польши и Словакии системы зенитно-ракетных комплексов Patriot, пишет Tagesschau.

По данным издания, Бундесвер хочет прекратить использование своих ЗРК в Польше к июню 2023 года, а в Словакии – к концу года. Берлин уже донес эти планы до Варшавы и Братиславы.

Немецкие ЗРК Patriot развернули в Польше в начале года после падения украинской ракеты близ восточной границы республики. В Словакии зенитно-ракетный комплекс начал действовать в конце марта 2022 года.

7 марта глава Минобороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что на Украину прибыли первые зенитные ракетные комплексы Patriot и это стало возможно благодаря усилиям Варшавы.

Блащак отметил, что с начала вооруженного конфликта войска Украины получили от Польши вооружения на сумму свыше 2,2 миллиарда евро. По словам главы ведомства, в эту сумму не входят расходы на обучение ВСУ. Кроме того, министр заявил, что решение по поводу поставок Киеву истребителей должно приниматься более широким кругом союзников.

Позже польское оборонное ведомство уточнило, что в переводе заявления министра обороны Мариуша Блащака о поставках Киеву ЗРК Patriot была сделана ошибка. Оказалось, что системы вооружений еще не прибыли на Украину. Выяснилось, что танки Leopard уже доставлены на украинскую территорию, а ЗРК Patriot – нет.