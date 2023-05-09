США могут объявить о новом пакете военной помощи Киеву на 1,2 млрд долларов – СМИ

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Соединенные Штаты планируют во вторник, 9 мая, объявить о новой военной помощи Украине на 1,2 миллиарда долларов. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источники.

По информации агентства, очередной пакет военной помощи будет нацелен на укрепление противовоздушной обороны Украины. Так, помощь будет включать системы ПВО, боеприпасы для них и беспилотники, а также финансирование обслуживания различных систем.

Издание отмечает, что выделенные в рамках нового пакета помощи средства планируется распределить "в течение нескольких месяцев или даже лет" для обеспечения потребностей Украины.

По подсчетам агентства, включая новый пакет, Вашингтон предоставил Киеву почти 37 миллиардов долларов в виде военной помощи с начала спецоперации на Украине.

В среду, 3 мая, власти Соединенных Штатов Америки выделили Киеву новый пакет военной помощи на 300 миллионов долларов. Выделение очередного пакета помощи разрешил госсекретарь США Энтони Блинкен.

В него вошли боевые припасы для РСЗО HIMARS, ракеты Hydra 70, которые можно устанавливать на самолеты и вертолеты, артиллерийские снаряды калибра 155 миллиметров, противотанковые ракетные комплексы TOW, противотанковые системы AT-4.

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