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Украинские власти хотят закончить вооруженный конфликт к зиме текущего года, сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью азербайджанскому информационному агентству, которое приводит РИА Новости.

По его словам, общий план Киева заключается в том, чтобы вернуть Украине границы 1991 года. Данилов подчеркнул, что для достижения этой цели Киев не будет ограничиваться временем, а готов сражаться, сколько потребуется.

Он добавил, что будет ли проведена одна или несколько операций, зависит от многих обстоятельств.

Ранее в СМИ появилась информация, согласно которой украинский лидер Владимир Зеленский может согласиться на начало переговорного процесса с Россией с целью сохранить лицо.

Журналист Джозеф Боско отметил, что такое развитие событий предполагает сохранение за Москвой части территорий, а вопрос Крыма не подлежит обсуждению для обеих сторон.

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