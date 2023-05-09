Экс-советник Пентагона призвал к нормализации отношений с Россией

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Американским властям следует наладить отношения с Россией для сохранения мира. Такое мнение высказал бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

"Я думаю, что мы должны вмешаться вместе с нашими союзниками, мы должны предложить провести переговоры без предварительных условий, отбросить всю эту чушь о том, что русские должны совершить национальное самоубийство", – сказал он в опубликованном на YouTube-канале ролике.

Макгрегор аргументировал, что отношения между РФ и США могут быть эффективными, как, например, когда страны вели совместную борьбу против терроризма.

При этом пытаться наладить дружеские взаимоотношения совсем необязательно, считает бывший военный. По его словам, США просто следует понимать интересы РФ.

Ранее Макгрегор заявил, что война в мире не начинается только благодаря сдержанности Владимира Путина. По его словам, российски лидер не поддается эмоциям, в то время как власти США демонстрируют обратный пример.

