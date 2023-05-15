Франция оснастит несколько батальонов ВСУ танками AMX-10RC

Фото: AP Photo/Martin Meissner

Франция оснастит несколько батальонов украинских войск десятками колесных танков AMX-10RC в ближайшие недели. Об этом говорится в совместном заявлении президента Франции Эммануэля Макрона и украинского лидера Владимира Зеленского по итогам их встречи в Елисейском дворце, пишет ТАСС.

В заявлении также отмечается, что военная поддержка Киева с французской стороны продолжается. Готовятся новые поставки вооружений, учитывающие самые срочные и неотложные потребности Украины в укреплении обороноспособности.

Ранее The Wall Street Journal сообщал о том, что руководство НАТО проводит работу над предложением по предоставлению военной помощи для Украины, которое будет представлено на июльском саммите в Вильнюсе.

До этого Вашингтон заявил о выделении Киеву долгосрочной военной помощи в размере 1,2 миллиарда долларов.

Новый пакет военной помощи включает в себя дополнительные средства ПВО и боеприпасы, оборудование, боеприпасы для противодействия дронам, снаряды, услуги коммерческих спутниковых компаний и обучение ВСУ.

США одобрили передачу Лондоном ракет большой дальности Киеву