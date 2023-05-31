Макрон призвал Запад пересмотреть поддержку ВСУ в случае, если конфликт затянется

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Странам Запада необходимо пересмотреть поддержу Украины в случае, если если конфликт затянется. Об этом заявил французский лидер Эммануэль Макрон на форуме по безопасности Globsec в Братиславе.

"Мы массово вооружаем Украину, но не включаем ее ни в один стратегический диалог по безопасности. Если мы хотим долгосрочного мира, если хотим быть надежным партнером, мы должны дать ей средства предотвратить любую агрессию и включить ее в соглашения по архитектуре безопасности", – передает РИА Новости слова Макрона.

Президент Франции выступил за предоставление Киеву гарантий безопасности. При провальном проведении контрнаступления западные страны смогут оценить, "как откалибровать" поддержку Вооруженных сил Украины. Он считает, что Киеву нужно помогать для эффективного контрнаступления.

Макрон отметил, что поддерживать Украину стоит по двум причинам. Первая – войска этой страны в настоящее время защищают Европу. Вторая – Украина имеет много оружия, поэтому в интересах Европы гарантировать безопасность в многостороннем формате.

"Нам необходимо быть гораздо более амбициозными в этом вопросе, чем мы ранее были", – заявил Макрон.

Глава французского государства считает, что от успешного контрнаступления Украины зависит возможность для перехода к диалогу о мире. К тому же европейским странам надо также готовить мир и надежные гарантии для Киева.

Ранее глава министерства иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельт заявила, что страна предоставит Украине пятилетнюю программу военной помощи имени Нансена. Объем помощи составит около семи миллиардов евро.

До этого сообщалось, что размер нового пакета военной помощи Соединенных Штатов Украине составит 375 миллионов долларов. В новый пакет войдут дополнительные артиллерийские снаряды, бронетехника и противотанковые средства.

В новом пакете военной помощи нет новых вооружений, однако подчеркивается, что Киев особенно нуждается в оружии перед планируемым контрнаступлением.

