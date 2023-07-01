Зеленский уволил с должности глав четырех районов Киева

Фото: телеграм-канал "Zelenskiy / Official"

Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности руководителей Подольского, Святошинского, Деснянского и Днепровского районов Киева, передает РИА Новости.

Распоряжение об увольнении глава украинского государства подписал в четверг, 29 июня.

"Распоряжение <....> об освобождении от временного исполнения обязанностей главы Подольской районной государственной администрации в городе Киеве Коваленко Сергея", – сообщается в документе.

Согласно другим распоряжениям, от временного исполнения обязанностей главы Днепровской районной госадминистрации освобожден Павел Бабий. Кроме того, уволены с поста председателя Святошинской районной госадминистрации Сергей Павловский и Дмитрий Ратников в должности председателя Деснянской районной госадминистрации.

Ранее сообщалось, что правительство Украины объявит выговор мэру Киева Виталию Кличко после скандала с бомбоубежищами в городе.

Помимо этого, выговор будет объявлен главам администрации Голосеевского, Оболонского, Печерского и Соломенского районов. Также выговор получат первые заместители главы администрации Дарницкого и Шевченковского районов Киева.

Кличко заявил о возможном уходе с должности мэра Киева