Кабмин Украины объявит Кличко выговор после скандала с бомбоубежищами в Киеве

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Правительство Украины объявит выговор мэру Киева Виталию Кличко после скандала с бомбоубежищами в городе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

"Поддержан проект распоряжения кабинета министров Украины: о привлечении к дисциплинарной ответственности – объявление выговора главе Киевской городской государственной администрации Кличко Виталию Владимировичу и начальнику Киевской городской военной администрации Попко Сергею Николаевичу", – отмечается в сообщении.

Кроме того, выговор будет объявлен главам администрации Голосеевского, Оболонского, Печерского и Соломенского районов. Также выговор получат первые заместители главы администрации Дарницкого и Шевченковского районов города.

По словам представителя правительства в Верховной раде Тараса Мельничука, власти согласовали увольнение руководителей Деснянского, Днепровского, Подольского и Святошинского районов Киева. Кроме того, будут уволены главы Белоцерковской, Житомирской, Конотопской районных администраций.

Ранее сообщалось, что Кличко возложил вину за закрытые во время воздушной тревоги бомбоубежища на глав районных администраций, которые назначаются офисом Зеленского. В ответ на это глава Деснянской районной государственной администрации Киева Дмитрий Ратников призвал Кличко уйти в отставку вместе с ним.

Позже офис президента Украины Владимира Зеленского провел несколько совещаний по поводу возможного снятия мэра Киева с его должности.

Кличко заявил о возможном уходе с должности мэра Киева