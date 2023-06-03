Глава киевского района Ратников призвал Кличко вместе написать заявление об отставке

Фото: телеграм-канал "Віталій Кличко"

Глава Деснянской районной государственной администрации Киева Дмитрий Ратников обратился к мэру столицы Виталию Кличко и предложил ему вместе уйти в отставку. Об этом он сказал в эфире телеканала "Рада".

Такое заявление чиновник сделал после того, как Кличко возложил вину в ситуации с закрытыми во время воздушной тревоги бомбоубежищами в Киеве на глав районных администраций.

"Читал о вашем желании отстранить меня от исполнения обязанностей на период расследования. Предлагаю написать такие заявления вместе, вы и я, одновременно", – сказал Ратников.

Он заявил, что они оба представляют интересы жителей Киева и вместе отвечают перед ними. Ратников указал, что по мнению Кличко, ответственность за все происходящее в городе несут главы районных администраций.

"Поэтому встает вопрос – а за что тогда отвечает мэр?", – резюмировал он.

Ранее сообщалось, что Кличко поддержал петицию о демонтаже памятника Пушкину в Киеве. Окончательное решение о сносе памятника должно принять украинское правительство.