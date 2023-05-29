11:37 (обновлено 29.05.2023 13:49)Политика
Мэр Киева сообщил о взрывах в центральных районах города
Фото: телеграм-канал "Віталій Кличко"
Киевский мэр Виталий Кличко заявил, что в центральных районах украинской столицы произошли взрывы. Об этом сообщает RT.
"Взрывы в городе! В центральных районах", – поделился Кличко.
По его словам, обломки ракеты упали в Оболонском районе. Взрывы, уточнил мэр, слышны и в Деснянском районе.
Ранее сообщалось, что на окраинах Киева и еще в нескольких областях Украины произошла серия взрывов. Хлопки прозвучали в Киевской, Кировоградской, Хмельницкой, Полтавской и Одесской областях государства.
Позже стало известно, что в Одесской области повреждения получили объекты портовой инфраструктуры. По словам главы военной администрации региона Сергея Братчука, воздушная тревога в регионе продолжалась почти четыре часа.
Накануне начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко заявил, что в ночь на 28 мая украинская столица подверглась самой массированной атаке дронов с начала спецоперации. В Киеве работали системы противовоздушной обороны. Позже это подтвердил украинский лидер Владимир Зеленский.
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