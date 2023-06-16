В офисе Зеленского прошла серия совещаний по вопросу снятия с должности мэра Киева Кличко

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Офис президента Украины Владимира Зеленского провел несколько совещаний по поводу возможного снятия мэра Киева Виталия Кличко с его должности. Об этом со ссылкой на украинские СМИ сообщает РИА Новости.

Сообщается, что заседание Ставки верховного главнокомандующего прошло на Украине 12 июня. На нем, помимо прочего, обсуждался вопрос о состоянии убежищ в Киеве.

Зеленский заявил, что 16 июня он объявит проекты решений "по тем, кто ответственен" за закрытые бомбоубежища в Киеве. Он также заявил, что обеспечит надлежащий уровень защиты для людей.

Ранее сообщалось, что Кличко возложил вину за закрытые во время воздушной тревоги бомбоубежища на глав районных администраций, которые назначаются офисом Зеленского. В ответ на это, глава Деснянской районной государственной администрации Киева Дмитрий Ратников призвал Кличко уйти в отставку вместе с ним.



Кличко заявил о возможном уходе с должности мэра Киева