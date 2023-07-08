В НАТО растет тревога по поводу того, какой ценой дается поддержка ВСУ

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Ряд союзников США по Организации Североатлантического договора обеспокоены по поводу того, как долго и какой ценой придется продолжать оказывать помощь Украине. Об этом сообщает газета Politico.

В статье говорится, что ситуация вокруг поддержки Киева в альянсе становится все более сложной в преддверии саммита НАТО, который состоится 11-12 июля в Вильнюсе.

Как отмечает издание, все большее число республиканцев в Конгрессе, в особенности ключевых участников президентской гонки от Республиканской партии, высказываются против оказания помощи Украине. Такая позиция, подчеркивают авторы материала, "вызывает опасения в Европе", связанные с тем, что новым американским президентом по результатам выборов в ноябре 2024 года может стать республиканец, который "расколет альянс".

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе брифинга подтвердил, что американская сторона передаст украинской армии кассетные боеприпасы. По его словам, Киев в письменном виде гарантировал, что будет снижать угрозы при применении таких снарядов.

По словам американского президента Джо Байдена, решение о передаче Украине кассетных боеприпасов было принято из-за того, что и у Киева, и у США заканчивались обычные снаряды.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщал, что поставки такого вида боезарядов могут стать причиной роста эскалации.

Новости часа: США передадут Украине кассетные боеприпасы