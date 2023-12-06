США и Швеция подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны

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Соединенные Штаты и Швеция подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны, которое расширяет партнерство между странами в этой сфере в преддверии вступления Швеции в состав Североатлантического альянса. Об этом сообщается на сайте Госдепа США.

В американском ведомстве заявили, что соглашение позволит обеим странам укрепить сотрудничество в операциях по обеспечению безопасности, а также совместно укрепить трансатлантическую безопасность.

Договор будет действовать как до, так и после формального вступления Швеции в НАТО. В Госдепе отметили, что рассматривают данную страну в качестве дееспособной силы в сфере обороны, которая отстаивает ценности военного блока и укрепит Альянс по завершении своего присоединения к нему.

Ранее шведский министр иностранных дел Тобиас Билльстрем заявил, что турецкая сторона может ратифицировать заявку Швеции на вступление в Североатлантический альянс в ближайшие недели.

По информации СМИ, комиссия по иностранным делам парламента Турции отложила на неопределенный срок обсуждение протокола о вступлении Швеции в НАТО.



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