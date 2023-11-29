Политолог объяснил, почему Турция позволит Швеции вступить в НАТО

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Швеция планирует вступить в НАТО. Директор Института современного государственного развития, политолог Дмитрий Солонников уверен, что Турция предоставит ей это право, сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

Он подчеркнул, что все дело в том, что ультиматум Анкара поставила на фоне острейшего финансового кризиса в стране и инфляции. Солонников пояснил, что ей нужны были резервы и США пообещали дать порядка 12–18 миллиардов долларов для стабилизации экономики в обмен на согласие принять Швецию в НАТО.

"Так что шведы здесь выступают в качестве разменной монеты. И пауза с их вступлением связана только с задержкой денег туркам. Как только обещанные транши поступят, документы будут подписаны. Все, как на восточном базаре", – пояснил эксперт.

Говоря о Венгрии, которая тоже выступает против вступления Швеции в Альянс, политолог отметил, что их причина также кроется в деньгах.

"ЕС заблокировал Венгрии поступления, обвинив в диктатуре. Венгры в ответ выступили против шведов в НАТО. Дадут денег, и риторика изменится", – добавил он.

По мнению Солонникова, и Венгрия, и Турция отстаивают только свои проблемы и их отношение к России здесь не причем.

Ранее шведский министр иностранных дел Тобиас Билльстрем заявил, что турецкая сторона может ратифицировать заявку Швеции на вступление в Североатлантический альянс в ближайшие недели.

СМИ писали, что комиссия по иностранным делам парламента Турции отложила на неопределенный срок обсуждение протокола о вступлении Швеции в НАТО.

До этого было опубликовано письмо генсека НАТО Йенса Столтенберга, которое он направил всем государствам, входящим в Альянс. В нем говорилось, что Швеция должна присоединиться к блоку не позднее встречи глав МИД стран – членов НАТО 28–29 ноября.

После представитель Альянса добавил, что Швеция выполнила все обязательства перед Анкарой и готова стать частью объединения.



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