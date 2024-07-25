ТАСС: спецмероприятия в дагестанском Каспийске завершены

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Спецмероприятия по обыску в многоквартирном доме в дагестанском Каспийске завершены, передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Правоохранители сработали на опережение и задержали подозреваемых, отметил собеседник агентства. Кроме того, информация о забаррикадировавшихся в доме людях оказалась ложная, заявила руководитель пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева. Она уточнила, что оперативно-следственные мероприятия проводились по нескольким адресам.

Обыски с эвакуацией жильцов начались в Дагестане вечером 25 июля. В правоохранительные органы поступило сообщение о нахождении в доме самодельного взрывного устройства. В СМИ подчеркивали, что обыск проходил на улице Ленина. В то же время осведомленный источник утверждал, что обыск стартовал на улице Алферова.

До этого российские спецслужбы предотвратили террористическую атаку на православный храм в Республике Адыгея. По данным ведомства, теракт готовил член запрещенной в РФ международной террористической организации, выходец одной из стран Центральной Азии. Он планировал убить священнослужителей и охранников с дальнейшим поджогом храма в Майкопе.