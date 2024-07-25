Обвиняемым в подготовке теракта в Шереметьево обещали три тысячи долларов

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Обвиняемым в подготовке теракта в московском аэропорту "Шереметьево" обещали 3 тысячи долларов за совершение преступления. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает РИА Новости.

Собеседник агентства поделился, что деньги должны были поступить с Украины, однако они так и не дошли до получателей.

В материалах дела отмечается, что куратор обвиняемых проходит службу в силовых структурах Украины, его фамилия – Филипчук. Кроме того, один из подозреваемых – Михаил Дарий, хотел обучаться в академии разведки Украины.

Ранее сообщалось, что гособвинение запросило 28 лет и 21 год лишения свободы Дарию и Илье Ковылкову, которые обвиняются в планировании теракта в аэропорту Шереметьево. Согласно данным следствия, они собирались с помощью беспилотника подорвать топливные резервуары на центральной заправочной станции в аэропорту для дестабилизации обстановки в России.

Кроме того, обвиняемые также призывали других людей к совершению преступлений, в том числе атак на здания госорганов и политических партий.

