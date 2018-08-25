Где собирать грибы в Подмосковье и как не отравиться: секреты бывалых

Лето подходит к концу, но не все москвичи грустят по этому поводу. Эстафету принимают грибники, которые массово начинают выезжать за город в поисках лесного урожая. Портал Москва 24 делится секретами, где в этом году можно набрать грибов, как выбрать лучшие и каким способом определить их наличие, даже не заходя в лес.

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Где собирать?

Как говорят бывалые, грибы – вещь непредсказуемая. Главные условия для их роста – влажность и тепло. Грибники отмечают, что в этом году в юго-восточном направлении от Шатуры до Егорьевска совсем пусто, и до наступления дождей можно туда даже не ходить. Хотя небольшой всплеск был замечен в Раменском районе, и периодически в лесах у деревни Аксеново бывают белые грибы. А вот на северо-востоке урожай есть, хоть и не такой большой, как в прошлом году. В целом лето было довольно засушливое, и только на севере проходили обильные ливни. Поэтому рекомендуем дождаться очередного дождя и после этого ехать в северном направлении, от 50 километров и далее от МКАД.

Важный момент, на который многие не обращают внимания – экологическая безопасность района. Чтобы не отравиться "урожаем", нужно обязательно смотреть экологические карты Подмосковья и ориентироваться по ним. На таких картах можно увидеть количество выбросов вредных веществ в атмосферу в определенном районе и не только. Дополнительно по ним вы можете оценить уровень лесистости и степень экологического благополучия в целом.

И не забывайте о мерах безопасности. Если отправляетесь в одиночку, обязательно необходимо предупредить родственников и знакомых, куда вы поехали. Но если есть возможность, лучше взять с собой проверенного грибника. Он и места хорошие покажет, и гриб правильный поможет выбрать.



Марк Темников эксперт по грибам, основатель форума для грибников Перед тем, как идти в лес, я всегда разгребаю почву и трогаю ее ладонью. Если почва увлажненная, то есть большой шанс найти грибы. Ну а если она сухая, то грибы, скорее всего, будут червивые.

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Как правильно выбрать

В Московской области из благородных грибов наиболее распространены подберезовики, подосиновики и белые. Большой популярностью также пользуются лисички, маслята и опята. Для того, чтобы определить, хороший гриб или нет, нужно его срезать и посмотреть на ножку. Если червивый, то продолжайте небольшими кусками отрезать ножку, пока червивость не пропадет. А если дошли до шляпки, то можно и ее разрубить пополам и посмотреть на состояние.



Егор Ивашевский грибник-любитель Белые грибы лучше выкручивать из почвы, так как у них зачастую две трети ножки находится под землей. Если урожай небольшой, то можно брать и немножко подпорченные грибы. Главное, чтобы ножка была крепкая, и обязательно нужно удалить червивую часть.

Сильно червивые грибы можно смело выкидывать – в лесу есть много животных, которые их потом съедят. Самый главный "грибной токсикоман" – лось, в рацион которого входят даже ядовитые мухоморы. По одной из версий, сохатый таким образом изгоняет из организма ненужных паразитов.

К сожалению, человеческий организм совершенно по-другому реагирует на ядовитые грибы, поэтому будьте внимательны и выбирайте только те грибы, которые знаете. Ведущий специалист кафедры микологии и альгологии МГУ Максим Дьяков рекомендует соблюдать два условия, чтобы не "заработать" отравление:

Брать только те грибы, в съедобности которых вы уверены. И если есть хоть доля сомнения, лучше выбросить;

Не собирать старые грибы. А если они начали портиться, то обязательно обрабатывать (лучше бланшировать), чтобы остановить процесс гниения. Для этого достаточно прокипятить их в горячей воде около трех-пяти минут.

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Обработка и приготовление

Важно помнить, что гриб – это белковая субстанция, которая быстро портится, поэтому все принесенные домой грибы необходимо в тот же день подвергнуть кулинарной обработке. Роспотребнадзор также призывает соблюдать меры предосторожности при сборе, приготовлении и заготовке грибов и не рекомендует кормить ими детей до 14 лет из-за отсутствия в их организме необходимых ферментов.

Сам процесс обработки может стать довольно увлекательным, если задействовать в нем всю семью. Для начала нужно их внимательно перебрать: удалить все старые или червивые, которые не заметили во время сбора. Покусанные лесными животными края необходимо вырезать и выкинуть. Параллельно с этим убираем и другой лесной мусор: листья, хвою и землю. Затем нужно разобрать грибы по видам и размеру: большие – в одну кучу, маленькие – в другую. Снимаем кожицу со шляпок, очищаем ножку и подрезаем ее у основания.

После этого промываем. Но не увлекайтесь: это нужно сделать быстро, чтобы грибы не размякли и не потеряли вкус полезные вещества. Обратите внимание, что грибы, которые предназначены для сушки, мыть не нужно: просто протрите их поверхность влажной тряпкой.



Марк Темников эксперт по грибам Чтобы облегчить тяжелый процесс чистки опят, можно просто положить их в кастрюлю, залить кипятком и накрыть полотенцем. Через 20 минут воду слить и повторить процедуру еще два раза. Это значительно упрощает чистку.



И теперь приступаем к готовке! Белые грибы с селедочкой и укропом, лисички жареные с лучком и сметаной, соленые грузди, маринованные маслята – готовьте все, что угодно вашей душе, целый год тосковавшей по грибному сезону.

Кстати, скоро ночи станут холодными, и тогда пойдут опята. Торопитесь и выезжайте в лес уже в пять утра, ведь час спустя у вас будет толпа конкурентов, неожиданно собирающих "трофеи" в вашем проверенном месте.