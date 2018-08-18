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Общество

18 августа, 08:46

В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно собирать грибы

общество еда

Фото: depositphotos/BalaguR

Роспотребнадзор призвал соблюдать меры предосторожности при сборе, приготовлении, а также заготовке грибов. По данным ведомства, именно осенью, учащаются случаи отравления грибами среди детей, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

В России каждый год регистрируется около тысячи тех, кто отравился грибами. Около 30 случаев заканчивается летальными исходами.

В ведомстве напомнили, что не рекомендуется кормить грибами детей до 14 лет из-за отсутствия в их организме необходимых ферментов.

Специалисты Роспотребнадзора рекомендовали собирать грибы подальше от дорог в экологически чистых районах.

В корзину класть нужно только те виды грибов, которые хорошо знакомы.

Все принесенные домой грибы в тот же день нужно перебрать и подвергнуть кулинарной обработке.

Не рекомендуется собирать грибы в ведра, полиэтиленовые пакеты или мешки – от этого грибы быстро портятся.

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор запретил ввозить шампиньоны из Белоруссии после проверки части грибной партии. В ведомстве заявили, что проверенная партия грибов имела маркировку, указывающую на то, что продукцию произвели в Польше.

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