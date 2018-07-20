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Россельхознадзор запретил ввозить шампиньоны из Белоруссии после проверки части грибной партии, сообщает ТАСС.

Ограничения ведены до окончания инспекций белорусских предприятий специалистами Россельхознадзора.

В ведомстве заявили, что проверенная партия грибов имела маркировку, указывающую на то, что продукцию произвели в Польше. В ведомстве отметили, что польские грибы в Россию поставила белорусская компания "Фрутэгмилк".

После этого инцидента ведомство обратилось к белорусским властям с просьбой провести проверку.