Минсельхоз объяснил идею контроля сбора грибов и ягод

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Минсельхоз не будет вводить ограничения и контрольные меры по сбору дикоросов предприятиями и гражданами, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

В ведомстве пояснили, что ключевая задача, поставленная перед отечественным сельским хозяйством на ближайшие годы, – это наращивание экспорта продукции АПК. Отмечается, что Россия обладает запасами дикорастущего сырья на уровне порядка 8,5 миллиона тонн в год, которые на настоящий момент используются всего на 6%.

В связи с этим Минсельхоз предлагает повысить качество и эффективность нормативно-правового регулирования в этой сфере и обеспечить доступ предприятиям заготовки, переработки и хранения дикоросов к действующим мерам господдержки.

Ранее сообщалось, что Минсельхоз может получить право регулировать сбор дикорастущих грибов, ягод, орехов и лекарственных растений, а также их последующую переработку и оборот. Законопроект об этом разработали сотрудники ведомства.

Как сказано в пояснительной записке к законопроекту, грибы, ягоды и орехи являются ценным пищевым ресурсом. Сферу их переработки авторы инициативы назвали "экономически и социально значимой отраслью", которая имеет большой потенциал роста. Продукция, получаемая из грибов и ягод, также может идти на экспорт и приносить немалые доходы, считают в Минсельхозе.