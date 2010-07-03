Минсельхоз захотел регулировать сбор диких ягод и грибов

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Минсельхоз может получить право регулировать сбор дикорастущих грибов, ягод, орехов и лекарственных растений, а также их последующую переработку и оборот. Законопроект об этом разработали сотрудники ведомства. Документ разместили на портале правовых инициатив для общественного обсуждения.

Как сказано в пояснительной записке к законопроекту, грибы, ягоды и орехи являются ценным пищевым ресурсом. Сферу их переработки авторы инициативы назвали "экономически и социально значимой отраслью", которая имеет большой потенциал роста. Продукция, получаемая из грибов и ягод, также может идти на экспорт и приносить немалые доходы, считают в Минсельхозе.

В феврале 2019 года в Госдуме исключили введение налога на доходы от продажи грибов и ягод. Председатель думского комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев подчеркнул, что Налоговый кодекс России содержит статью, которая запрещает облагать налогом доходы, полученные от продажи грибов и ягод, Депутат указывал, что в России используется всего от 1,5% до 3% дикоросов. При этом, по словам Николаева, этот ресурс – не менее богатый в масштабах страны, чем нефть или газ.

Ранее в комитете ГД по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям заявили о необходимости вернуть так называемые "заготовительные конторы", что даст гражданам возможность заработать на сборе дикоросов (грибов, ягод, орехов).