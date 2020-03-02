Президентские поправки в Конституцию поступили в Госдуму

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Владимир Путин направил в Госдуму поправки к законопроекту о внесении изменений в Конституцию РФ, сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

По его словам, они занимают 24 страницы. При этом Володин не стал раскрывать их содержание, передает ТАСС.

Ранее Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил поправку к законопроекту об изменениях в Конституцию. Она подразумевает, что общероссийское голосование по поправкам в основной закон проведут 22 апреля с 8:00 до 20:00. Голосование будет тайным и добровольным.

Владимир Путин сообщил, что поступило уже около 900 предложений о внесении поправок к законопроекту об изменениях в Конституцию РФ. Президент РФ отметил, что идеи поступают от разных людей, поэтому они посвящены крайне важным темам в разных областях.

Впервые идею о внесении поправок в Конституцию российский лидер озвучил 15 января во время своего послания Федеральному собранию. По данным ВЦИОМ, около 66% россиян планируют проголосовать.

В том же месяце была создана рабочая группа, принимавшая предложения по поправкам. В ее составе – 75 человек из разных сфер. В их числе писатель Захар Прилепин, спортсменка Елена Исинбаева, пианист Денис Мацуев, глава Союза журналистов России Владимир Соловьев и другие.

В группе выделили пять тематических подгрупп. Это блоки "Социальные вопросы, наука, культура", "Международное право", "Федеральные органы законодательной и исполнительной власти", "Судебная власть и прокуратура" и "Единая публичная власть, местное самоуправление". Инициативы по изменениям в основном законе принимаются до 2 марта.