В Госдуму внесли законопроект о базовой ставке зарплаты учителей и медиков

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Депутаты Госдумы от КПРФ внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект, согласно которому базовая ставка зарплаты учителей и медиков не сможет быть установлена ниже двукратного минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом сообщает Агентство "Москва".

Базовая ставка варьируется в зависимости от региона, в котором работает специалист. Если закон будет принят, то в действие он вступит с 1 января 2021 года. Таким образом, как подчеркивают законодатели, будут обеспечены права работников, установленные в главе Трудового кодекса РФ.

Согласно действующим нормам ТК, правительство может устанавливать базовые должностные оклады, базовые ставки заработной платы по профессиональным квалификационным группам.

В начале февраля 2020 года в Госдуме предложили установить пособие для женщин, которые заняты в домашнем хозяйстве. По словам лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского, выплаты можно установить на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ).

