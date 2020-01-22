СФ попросит правительство утвердить единый порядок оплаты труда педагогов

22 января, 13:10
Фото: depositphotos/Syda_Productions
Совет Федерации принял решение обратиться к кабмину РФ с просьбой утвердить единую отраслевую систему оплаты труда учителей в школах и воспитателей в детских садах. Такое заявление сделала председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, сообщает РИА Новости.
"Совет Федерации обращается к правительству Российской Федерации с просьбой проработать вопрос об установлении в РФ единой отраслевой системы оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций, обеспечивающей минимальные государственные гарантии по оплате труда и стимулирующей непрерывный профессиональный рост", – уточнила Гумерова.
Отмечается также, что в ходе своего послания ФС президент Владимир Путин подчеркнул необходимость соблюдения всех параметров по уровню зарплат педагогических работников.
Кроме того, Гумерова рассказала о том, что по итогам мониторинга более чем 70% регионов России учителя и воспитатели получают зарплату ниже законодательно установленного минимума.
Она также уточнила, что "существенные различия в окладах работников детских садов и школ, выполняющих одинаковые должностные обязанности, могут привести к оттоку кадров в другие регионы и привести к дисбалансу".
Ранее в России предложили ввести понятие педагогической тайны, которое предполагает запрет учителям и воспитателям разглашать диагнозы и особенности развития детей. Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко по аналогии с медицинской тайной одобрил новую инициативу.
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