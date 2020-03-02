Путин заявил о нежелании России вступать в войну

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Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что страна не собирается вступать с кем-либо в войну и не желает этого. Об этом глава государства заявил в интервью ТАСС.

"Мы не собираемся ни с кем воевать. Мы собираемся создать условия для того, чтобы никто не думал с нами воевать", – заявил российский лидер.

По словам Путина, РФ располагается на седьмом месте в мире по размеру оборонного бюджета. Он уточнил, что больше на вооружение тратят в США, Китае и Великобритании, причем Вашингтон, как заявил президент России, выделяет на это "сумасшедший бюджет" – 738 миллиардов долларов.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал Штаты защитником Европы от России. По словам президента, Североатлантический альянс (НАТО) получает преимущество именно за счет Америки. При этом он обратил внимание на то, что некоторые страны уклоняются от соответствующих выплат в бюджет союза.

