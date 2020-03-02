Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Политика

10:47

Путин заявил о нежелании России вступать в войну

власть политика

Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что страна не собирается вступать с кем-либо в войну и не желает этого. Об этом глава государства заявил в интервью ТАСС.

"Мы не собираемся ни с кем воевать. Мы собираемся создать условия для того, чтобы никто не думал с нами воевать", – заявил российский лидер.

По словам Путина, РФ располагается на седьмом месте в мире по размеру оборонного бюджета. Он уточнил, что больше на вооружение тратят в США, Китае и Великобритании, причем Вашингтон, как заявил президент России, выделяет на это "сумасшедший бюджет" – 738 миллиардов долларов.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал Штаты защитником Европы от России. По словам президента, Североатлантический альянс (НАТО) получает преимущество именно за счет Америки. При этом он обратил внимание на то, что некоторые страны уклоняются от соответствующих выплат в бюджет союза.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика