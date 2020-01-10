Трамп назвал США защитником Европы от России

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Американский президент Дональд Трамп выразил уверенность в том, что США защищают европейские страны от России. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава Белого дома отметил, что Североатлантический альянс годами получает преимущества за счет США. "Мы защищаем Европу от России. А цифры (взносы стран НАТО. – Прим. ред.) снижаются последние 15-18 лет. Я пошел к ним и сказал: "Ребята, вы должны заплатить. Вы – неплательщики!" – сказал американский лидер.

Трамп добавил, что в Европе его невзлюбили, поскольку он неоднократно просил европейских партнеров увеличить расходы на оборону.

Ранее сообщалось, что администрация Трампа планирует сократить объем выплат в бюджет НАТО. До последнего времени порядка 22% бюджета альянса приходились на средства Вашингтона. Глава Белого дома хочет снизить этот показатель до 16%.

В ноябре президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что Европа больше не может рассчитывать на США в вопросах защиты союзников по НАТО. Текущее положение он назвал "смертью мозга НАТО". Сейчас европейские страны стоят "на краю пропасти", заключил французский лидер.

