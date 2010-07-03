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Экономика

10:55

СМИ сообщили о планах администрации Трампа сократить выплаты в бюджет НАТО

экономика за рубежом

Фото: ТАСС/Nicolas Maeterlinck/Belga via ZUMA Press

Администрация президента США Дональда Трампа планирует сократить объем выплат в бюджет НАТО. Об этом сообщил телеканал CNN.

По словам источников телеканала в Пентагоне и НАТО, до последнего времени порядка 22% бюджета альянса приходились на средства Вашингтона. Администрация главы Белого дома хочет снизить этот показатель до 16%.

Один из источников CNN отметил, что Вашингтон направит сэкономленные деньги на поддержку ряда программ в сфере безопасности в Европе. В их числе программы на Украине и в Грузии, передает Газета.ру.

В октябре старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко оценил заявление представителя Белого дома Мика Малвейни о причинах заморозки военной помощи Украине.

По словам эксперта, тема влияния через другие государства на внутреннюю политику США является "беспроигрышной" для американской политики. Демократы и республиканцы начинают втягиваться в борьбу за электорат перед грядущими президентскими выборами в ноябре 2020 года.

Ранее в Белом доме заявили, что временное прекращение выплаты помощи Киеву связано с опасениями по поводу коррупции на Украине и отсутствием поддержки от других стран. В администрации американского президента уточнили, что заморозка не связана с возможным расследованием в отношении демократической партии из-за взлома ее серверов в 2016 году.

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