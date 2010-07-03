Политолог оценил заявление Трампа о выделении средств Украине

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Присутствие темы Украины во внутриполитической повестке США связано со скандалами на фоне президентских выборов. Такое мнение высказал российский политолог Иван Мезюхо.

"Дональд Трамп никогда не скрывал своих намерений по поводу того, чтобы ЕС принимал более активное участие в финансировании проектов, которыми занимается Вашингтон. Украина – один из тех проектов, которыми много лет подряд занимаются в Штатах", – цитирует RT эксперта.

Президент США 24 сентября на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что странам Европы следует оказывать больше финансовой помощи Украине. "Почему только США выделяют средства?" – задался вопросом Трамп, беседуя с журналистами.

В воскресенье, 22 сентября, Трамп уже выразил возмущение тем фактом, что европейские страны выделяют Киеву меньше средств, чем США. В проект бюджета США на 2020 финансовый год (стартует 1 октября 2019 года) внесли предложения о выделении почти 400 миллионов долларов по линии Пентагона и госдепартамента для решения вопросов безопасности Украины.

Ранее СМИ писали о намерениях Трампа убедиться, что выделяемые Киеву финансовые средства используются с учетом интересов Вашингтона. В связи с этим глава Белого дома якобы распорядился пересмотреть военную помощь Украине. Эксперты высказали мнение о том, что Трамп хотел бы избавиться от наследия Барака Обамы в этом вопросе.

