Трамп заявил, что Европа должна выделять больше средств Украине

Фото: depositphotos/actionsports

Президент США Дональд Трамп заявил, что Германия, Франция и Евросоюз должны выделять больше средств на поддержку Украины.

Он подчеркнул, что европейские страны выделяют меньше средств, чем США.

В проект бюджета США на 2020 финансовый год (стартует 1 октября 2019 года) внесли предложения о выделении почти 400 миллионов долларов по линии Пентагона и госдепартамента для решения вопросов безопасности Украины.

Все средства будут направлены на приобретение вооружения, военной техники и на оказание услуг.

Ранее в администрации США заявили, что страна собирается выполнить все обязательства по военной помощи Украине. Также администрация Трампа отметила, что изучает вопрос о том, стоит ли предоставлять 250-миллионную ежегодную военную помощь Украине.

