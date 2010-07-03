Сотрудник РАН оценил заявление США о причинах заморозки военной помощи Украине

Фото: depositphotos/etienjones

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко оценил заявление представителя Белого дома Мика Малвейни о причинах заморозки военной помощи Украине.

По словам эксперта, тема влияния через другие государства на внутреннюю политику США является "беспроигрышной" для американской политики. Демократы и республиканцы начинают втягиваться в борьбу за электорат перед грядущими президентскими выборами в ноябре 2020 года.

"Это событие начинает оказывать влияние на внутриполитическую жизнь США. Поскольку она выражается в соперничестве между двумя партиями, то понятно, что каждая из них уже формирует себе какой-то массив аргументов, укрепляющих их популярность среди электората и ослабляющих их соперников", – объяснил Оленченко в интервью RT.

Он подчеркнул, что втягивание других государств в предвыборную борьбу целиком соответствует тем идеологическим подходам, которые сложились в США.

Ранее в Белом доме заявили, что временное прекращение выплаты помощи Киеву связано с опасениями по поводу коррупции в Украине и отсутствием поддержки от других стран. В администрации американского президента уточнили, что заморозка не связана с возможным расследованием в отношении демократической партии из-за взлома ее серверов в 2016 году.

В сентября Трамп возмутился тем, что европейские страны выделяют Киеву меньше средств, чем США. В проект бюджета США на 2020 финансовый год (стартует 1 октября 2019 года) внесли предложения о выделении почти 400 миллионов для решения вопросов безопасности Украины.

