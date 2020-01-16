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Политика

16:06

Эксперт объяснил потребность Европы в военной независимости от США

политика безопасность за рубежом

Фото: ТАСС/Константин Сазончик

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила о необходимости развивать военный потенциал Европы. Страны региона, как считает политик, должны брать на себя больше ответственности в вопросах мировой политики, а не ориентироваться на США.

По словам заведующего сектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО имени Примакова РАН Константина Воронова, Меркель сформулировала стремление по-новому строить отношения с Америкой.

"Европа в свете глобальной трансформации и политики Трампа начала риторику о том, что нужно укреплять свои позиции, вести дело к большей самостоятельности. А для этого нужно и в военно-политическом плане опереться на свои силы", – приводит слова специалиста ИА "НСН".

По мнению политолога, речь идет о том, что Европа может занять центристскую позицию в мировой политике. Воронов также отметил, что Германия и Россия могут активно развивать отношения в сфере технологий.

Ангела Меркель ранее уточняла, что на наращивание военного потенциала и увеличение оборонных расходов странам необходимо тратить больше 2 процентов от ВВП. В Германии, в частности, к данному показателю готовятся прийти к началу 2030 года.

В России ранее приняли проект федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов. Наибольшую часть расходов составляют проекты по социальному обеспечению и развитию оборонной промышленности и систем национальной безопасности.

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