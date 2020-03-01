Ситуация с коронавирусом в России находится под контролем – Путин

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Владимир Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России в целом находится под контролем. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава государства подчеркнул, что в России делается все необходимое по борьбе с заболеванием. Российский лидер выразил надежду на то, что принятые меры будут эффективными.

Президент признал, что негативные последствия в экономике уже дают о себе знать. В то же время он уточнил, что у РФ есть возможности для сохранения стабильности даже при ухудшении положения в мировой экономике. Речь идет в том числе о возможностях Фонда национального благосостояния.

"Что касается непосредственно экономического влияния вспышки коронавируса, то нужно нам посмотреть особо, как реагировать на то, что в этом смысле происходит", – отметил Путин.

Вспышка COVID-19 была выявлена в конце декабря 2019 года в городе Ухане в Центральном Китае. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. В ВОЗ не исключили возможность пандемии. Уровень риска распространения COVID-19 подняли до очень высокого.

Число зараженных в материковом Китае превысило 79,8 тысячи человек, скончались 2870, излечились свыше 41,6 тысячи. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 53 странах. Количество пациентов – более 6 тысяч, скончались 86 человек.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян по возможности избегать поездок за границу или максимально сократить сроки пребывания там. Она обратила внимание, что всех пассажиров, прибывающих в страну международными рейсами, проверяют на коронавирус.

Руководитель ведомства добавила, что тест на коронавирус доступен во всех регионах России. Она также заверила, что все медицинские маски из российских аптек эффективны в качестве защиты от заболевания при правильном использовании. По словам Поповой, нужно носить чистую маску и не более чем через три часа менять ее на следующую чистую маску.