Путин рассказал о роли несистемной оппозиции

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Несистемные оппозиционеры не являются врагами страны, заявил Владимир Путин.

Он отметил, что политики, в том числе оппозиционные, должны не просто критиковать власть, но представлять, как решать проблемы.

"Рядовой гражданин хочет видеть не только то, как ругают власть, а он хочет слышать и понять, а что же предлагают те, кто ее критикует. Как он сам собирается решать те проблемы, перед которыми стоит страна?" – сказал президент в интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину".

Глава государства подчеркнул, что граждане России не являются наивными в вопросах политики.

Ранее Путин уже говорил о своем отношении к несистемной оппозиции. Он отмечал, что в любом обществе есть группы людей, которые недовольны нынешней властью. При этом президент выразил мнение, что наличие таких граждан является положительной тенденцией. Вместе с тем глава государства заявил, что жаждущие идти революционным путем не задерживаются долго у власти.

Российский лидер добавил, что несистемная оппозиция играет важную роль на уровне муниципалитетов и крупных городов. Путин считает, что она способна реально позитивно влиять на жизни людей.

