Путин признался, что его коробят слишком высокие зарплаты глав госкомпаний

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Владимир Путин поделился своим беспокойством по поводу того, что руководство некоторых государственных компаний получает слишком большие зарплаты. Об этом президент рассказал в интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину".

"Меня самого это, честно говоря, задевает и коробит, я согласен", – сказал российский лидер, отвечая на вопрос, как соотносится высокий уровень зарплат топ-менеджеров с тем, что они работают в госкомпаниях, получая деньги из бюджета.

Наиболее высокие зарплаты по итогам 2019 года в России получали сотрудники финансовой и страховой сфер. В среднем работники этих отраслей получали 102,99 тысячи рублей в месяц. На втором месте оказалась сфера добычи полезных ископаемых. Специалисты, которые трудятся в этой области, получали в среднем 88,9 тысячи рублей в месяц.

Похвастаться высокими зарплатами могут и занятые в сфере информации и связи – 74,4 тысячи рублей, научной, технической и профессиональной деятельности – 72,9 тысячи рублей, а также в области госуправления, военной безопасности и соцобеспечения – 51 тысяча рублей.

В то же время меньше всего в 2019 году получали работники предприятий общественного питания и гостиниц – 27,9 тысячи рублей, а также сотрудники сферы сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства – 31,6 тысячи рублей.