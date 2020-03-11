Названы сферы деятельности с самыми высокими зарплатами

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Наиболее высокие зарплаты по итогам 2019 года в России получали сотрудники финансовой и страховой сфер, сообщает RT, опираясь на данные Росстата.

В среднем работники этих отраслей получали 102,99 тысячи рублей в месяц. На втором месте оказалась сфера добычи полезных ископаемых. Специалисты, которые трудятся в этой области, получали в среднем 88,9 тысячи рублей в месяц.

Похвастаться высокими зарплатами могут и занятые в сфере информации и связи – 74,4 тысячи рублей, научной, технической и профессиональной деятельности – 72,9 тысячи рублей, а также в области госуправления, военной безопасности и соцобеспечения – 51 тысяча рублей.

В то же время меньше всего в 2019 году получали работники предприятий общественного питания и гостиниц – 27,9 тысячи рублей, а также сотрудники сферы сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства – 31,6 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что Москва, Сахалинская и Тюменская области признаны самыми экономически здоровыми регионами России. В семерку лидеров в этом направлении также вошли Ямало-Ненецкий округ, Ханты-Мансийский округ, Санкт-Петербург, Московская область, Татарстан, Магаданская и Ленинградская области.

По словам специалистов, лидирующими признаны регионы с богатым сырьем, а также развитым обрабатывающим сектором. Отмечается, что сырьевая специализация влияет не только на темпы экономического роста, но и предопределяет региональные диспропорции в социально-экономическом развитии.