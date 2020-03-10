Эксперты назвали самые экономически здоровые регионы России

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Москва, Сахалинская и Тюменская области признаны самыми экономически здоровыми регионами России, сообщает газета "Известия" со ссылкой на исследование рейтингового агентства "Эксперт РА" и фонда "Росконгресс".

В семерку лидеров в этом направлении также вошли Ямало-Ненецкий округ, Ханты-Мансийский округ, Санкт-Петербург, Московская область, Татарстан, Магаданская и Ленинградская области.

По словам специалистов, лидирующими признаны регионы с богатым сырьем, а также развитым обрабатывающим сектором. Отмечается, что сырьевая специализация влияет не только на темпы экономического роста, но и предопределяет региональные диспропорции в социально-экономическом развитии.

Эксперты отмечают, что в целом состояние экономического здоровья российских регионов в прошлом году улучшилось. Этому поспособствовало замедление инфляции, снижение ставок по кредитам, умеренный рост зарплат и активность строительного сектора.

Ранее Владимир Путин рассказал, что экономический рост в стране должен стать более основательным и устойчивым. Российский лидер назвал высокий темп экономического роста базовым условием для успешного социального развития. Это также помогает созданию новых рабочих мест, повышению реальных доходов населения и позитивным демографическим изменениям, добавил он.

В декабре глава государства обратил внимание, что улучшение качества экономики и повышение уровня жизни россиян – главные задачи страны. Он напомнил, что этим целям посвящены национальные проекты. Достигнутые темпы роста российский лидер посчитал недостаточными.