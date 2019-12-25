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Общество

15:34

Путин призвал улучшить уровень жизни россиян

власть общество

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин назвал улучшение качества экономики и повышение уровня жизни россиян главными задачами государства. Об этом сообщает ТАСС.

"Нужно сделать все для того, чтобы увеличить темпы роста экономики, улучшить ее структуру и качество", – сказал президент.

На встрече с правительством глава государства напомнил, что именно этим целям посвящены национальные проекты. Достигнутые темпы роста российский лидер посчитал недостаточными.

При этом он отметил определенные успехе в деле повышения качества жизни граждан, которые стали возможны с развитием транспортной инфраструктуры страны. Крупные проекты, которые уже реализуются в некоторых городах, создают базу для развития ключевых отраслей российской экономики.

"За этим, я уверен, должны последовать и главные результаты, связанные с уровнем жизни наших граждан", – добавил Путин.

Президент заключил, что за последние три месяца 2019 года отмечается рост реальных доходов населения страны. Глава государства призвал сохранить и усилить эту позитивную тенденцию.

Ранее бывший министр финансов Алексей Кудрин рассказал, что решение Владимира Путина создать резервные фонды 10 лет назад спасло российскую экономику. Создание фондов выполнило важную роль в спасении экономики и социальных расходов. К началу кризиса в Стабилизационном фонде были накоплены существенные резервы.

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