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Политика

15:33

Путин назвал основную задачу экономической повестки

политика власть экономика

Фото: ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ

Владимир Путин заявил, что экономический рост в России должен стать более основательным и устойчивым, сообщает "Газета.ру".

Он подчеркнул, что высокий темп экономического роста – это базовое условие для успешного социального развития. Это также помогает созданию новых рабочих мест, повышению реальных доходов населения, а значит, и позитивным демографическим изменениям.

Президент призвал учитывать при этом факторы внешних вызовов и рисков. Глава государства добавил, что это касается и сферы здравоохранения.

В декабре глава государства назвал улучшение качества экономики и повышение уровня жизни россиян главными задачами страны. Он напомнил, что именно этим целям посвящены национальные проекты. Достигнутые темпы роста российский лидер посчитал недостаточными.

При этом он отметил успехи в деле повышения качества жизни граждан, которые стали возможны с развитием транспортной инфраструктуры страны. Крупные проекты, реализуемые в некоторых городах, создают базу для развития ключевых отраслей экономики.

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