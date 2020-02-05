Путин рассказал о главных угрозах мировой безопасности

Фото: ТАСС/Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин рассказал, что угрожает безопасности во всем мире. Об этом информирует РИА Новости.

По словам российского лидера, в настоящее время растет угроза терроризма и множатся региональные конфликты.

"К сожалению, в наши дни человечество вновь оказалось у опасной черты. Множатся региональные конфликты, растут угрозы терроризма и экстремизма. Разрушается система контроля над вооружениями", – отметил глава российского государства.

Помимо этого, президент добавил, что сегодня в неустойчивом состоянии находится и глобальная экономика, что также может грозить мировой безопасности.

Ранее Владимир Путин назвал худшие события за время своего президентства. К таковым российский лидер в первую очередь отнес теракты в Беслане и на Дубровке. Он отметил, что никогда не сможет этого забыть.