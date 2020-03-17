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Политика

13:56

Путин отметил, что необходимо пресекать попытки дестабилизации общества

политика общество

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин потребовал жестко препятствовать любым попыткам дестабилизации общества, сообщает ТАСС.

Глава государства выступил на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры РФ. Путин отметил, что в стране необходимо жестко пресекать межнациональную и межрелигиозную рознь.

"Необходимо и дальше пресекать любые действия, направленные на дестабилизацию ситуации в обществе, на нарушение традиционных духовно-нравственных ценностей, провоцирование межнациональной, межрелигиозной розни", – сказал Путин.

Ранее Путин высказался по поводу политического сознания россиян. Он подчеркнул, что оно выросло за последний год.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что глава государства подразумевает под этим понятием. Он подчеркнул, что "политическое сознание – это готовность и желание людей участвовать в политической жизни, осуществлять роль каждого отдельно взятого голоса для принятия важных решений".

Кроме того, Путин во время интервью в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" подчеркнул, что в парламенте должны быть постоянные дискуссии. Он также отметил деятельность несистемной оппозиции. Путин считает, что ее представители не являются врагами страны, однако они должны предлагать конструктивные решения проблемы.

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