Песков заявил, что пока никакого обращения Путина к нации не готовится

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Владимир Путин не готовит никакого обращения к нации в связи с датой общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На вопрос, перенесут ли голосование, запланированное на 22 апреля, представитель Кремля предложил "дождаться, когда дата голосования будет определена соответствующим актом главы государства".

Он отметил, что четких сроков для издания такого акта нет.

Ранее Конституционный суд признал закон о поправке к Конституции РФ соответствующим основному закону страны. В частности, в инстанции пришли к выводу, что положения закона о поправке к Конституции не противоречат положениям глав 1, 2 и 9 основного закона.

Впервые о необходимости изменения основного закона президент РФ Владимир Путин заговорил 15 января во время послания Федеральному собранию. Изменения предлагалось внести в части социальных гарантий и правовой системы страны. Для создания поправок была сформирована рабочая группа.

Общероссийское голосование по поправкам в основной закон состоится 22 апреля. Этот день объявили выходным днем. При этом вопрос переноса голосования из-за коронавируса пока не рассматривается, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

