Песков прокомментировал слова Путина о политическом сознании

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил слова Владимира Путина о политическом сознании. У представителя Кремля спросили, в чем может выражаться политическое сознание, передает РИА Новости.

"Политическое сознание – это готовность и желание людей участвовать в политической жизни, осуществлять роль каждого отдельно взятого голоса для принятия важных решений", – сказал Песков.

Ранее в интервью ТАСС российский лидер обратил внимание, что за минувший год политическое сознание граждан страны очень выросло. При этом Путин добавил, что правительство "с удовольствием" готово рассматривать предложения, высказываемые со стороны россиян.

Недавно Путин назвал парламент местом для дискуссий.

