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Общество

15:53

"Уральские авиалинии" опровергли переход пилота Юсупова на работу к Путину

общество власть

Фото: Агентство "Москва"

В авиакомпании "Уральские авиалинии" опровергли информацию о переходе пилота Дамира Юсупова на работу к Владимиру Путину, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе авиакомпании.

"Это неправда, он работает у нас, все в порядке", – сказали в пресс-службе компании.

Ранее сообщалось, что герой России Дамир Юсупов, успешно посадивший Airbus A321 на кукурузном поле под Жуковским летом 2019 года, увольняется из авиакомпании "Уральские авиалинии".

Якобы пилот получил приглашение в авиаотряд "Россия" с перспективой стать "личным пилотом" Путина. Проверку ФСО и ФСБ Юсупов прошел успешно.

Инцидент произошел 15 августа. Всего на борту A321 тогда было более 230 человек, из них 226 пассажиров. По данным авиаперевозчика и Росавиации, в двигатели лайнера попали птицы.

Из-за этого отказали и загорелись силовые установки. Экипаж посадил воздушное судно на фюзеляж (без выпуска шасси) на ближайшем поле. Бортпроводники эвакуировали пассажиров.

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