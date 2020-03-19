Путин ответил на вопрос о своем статусе через 4 года

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин заявил, что считает преждевременным вопрос о своем статусе после истечения срока полномочий. По словам главы государства, ответ на данный вопрос зависит от россиян, передает ТАСС.

"Не знаю, посмотрим", – ответил российский президент на вопрос, в каком качестве он себя видит после 2024 года. "Впереди еще четыре года, у меня нет сейчас ответа", – добавил Путин.

Как отметил президент, все зависит "от настроения народа, от желания людей". "Это вопрос доверия, конечно", – обратил внимание он в ходе интервью для проекта "20 вопросов Владимиру Путину".

Кроме того, недавно Путин прокомментировал предложение о продлении полномочий президента РФ.

Ранее стало известно, что Путин не согласен с теми, кто называет его царем. Он разъяснил, что царь отдает приказы, "сидит, сверху посматривает и говорит: "Вот прикажу, и там кое-что сделают", а сам только шапку примеряет и смотрится в зеркало".

