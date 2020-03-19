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Политика

10:57

Путин не согласен с теми, кто называет его царем

власть политика

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин не согласен с теми, кто называет его царем. Об этом он заявил в интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину".

Российский лидер разъяснил, что царь отдает приказы, "сидит, сверху посматривает и говорит: "Вот прикажу, и там кое-что сделают", а сам только шапку примеряет и смотрится в зеркало". Президент же ежедневно работает, заявил Путин.

"Я же работаю каждый день, я не царствую", – заметил президент. Также он признался, что не ожидал, что его пребывание у власти может затянуться на такое время.

Говоря о возможности в какой-то момент "сойти с дистанции", Путин отметил, что у него есть чувство ответственности за то, что происходит в стране.

Он добавил, что в 2008 году не знал о том, что вновь вернется в президентское кресло, хотя не исключал такой возможности.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал несколько факторов, от которых будет зависеть участие Владимира Путина в выборах президента в 2024 году.

В частности, по его словам, это ситуация в мировой экономике, последствия коронавируса и региональных конфликтов. Представитель Кремля подчеркнул, что Путин пока не упоминал о возможности своего участия в выборах в 2024 году.

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