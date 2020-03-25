Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Политика

19:18

Путин подписал указ о переносе голосования по Конституции

политика

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Президент России Владимир Путин подписал указ о переносе даты голосования по поправкам в Конституцию РФ.

В указе сообщается, что время проведения общероссийского голосования будет определяться отдельным указом главы государства. Перенос объяснили необходимостью избежать риска для здоровья россиян.

Указ, подписанный Путиным, вступил в силу со дня его официального опубликования.

Ранее президент России в своем обращении к гражданам РФ рассказал, что голосование необходимо перенести на более позднюю дату. Он подчеркнул, что серьезно относится к вопросу поправок в Конституцию. В то же время Путин отметил, что "для всех граждан сейчас стоит задача – максимально снизить риски".

В обращении глава государства рассказал, что невозможно полностью остановить проникновение коронавируса в Россию. Вместе с тем он отметил, что в РФ пока удается сдерживать распространение COVID-19.

Голосование по поправкам в Конституцию России должно было состояться 22 апреля. В связи с угрозой распространения коронавируса Мосгоризбирком предлагал провести виртуальное голосование по изменениям в основном законе.

Ранее Конституционный суд счел внесенные поправки в Конституцию соответствующими положениям основного закона.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика