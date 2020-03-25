Путин подписал указ о переносе голосования по Конституции

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Президент России Владимир Путин подписал указ о переносе даты голосования по поправкам в Конституцию РФ.

В указе сообщается, что время проведения общероссийского голосования будет определяться отдельным указом главы государства. Перенос объяснили необходимостью избежать риска для здоровья россиян.

Указ, подписанный Путиным, вступил в силу со дня его официального опубликования.

Ранее президент России в своем обращении к гражданам РФ рассказал, что голосование необходимо перенести на более позднюю дату. Он подчеркнул, что серьезно относится к вопросу поправок в Конституцию. В то же время Путин отметил, что "для всех граждан сейчас стоит задача – максимально снизить риски".

В обращении глава государства рассказал, что невозможно полностью остановить проникновение коронавируса в Россию. Вместе с тем он отметил, что в РФ пока удается сдерживать распространение COVID-19.

Голосование по поправкам в Конституцию России должно было состояться 22 апреля. В связи с угрозой распространения коронавируса Мосгоризбирком предлагал провести виртуальное голосование по изменениям в основном законе.

Ранее Конституционный суд счел внесенные поправки в Конституцию соответствующими положениям основного закона.